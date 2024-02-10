Киев, 10 февраля, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины Александру Сырскому следует провести аудит около 1 млн мобилизованных, сообщил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 9 февраля в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

После этого, по его мнению, главком ВСУ должен определить, количество граждан, которых требуется отправить в украинскую армию. Подоляк уточнил, что на линии боевого соприкосновения Киеву требуется наличие от 200 до 300 тысяч военнослужащих.

Он отметил, что остальные мобилизованные должны служить на удалении от фронта. Советник также призвал сделать мобилизацию на Украине постоянной. Подоляк подчеркнул, что отвечать за этот вопрос необходимо военному руководству. Он добавил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный этим не занимался.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленскийотправил Залужного в отставку 8 января, объявив, что пост главкома Вооружённых сил Украины займёт командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причиной увольнения он назвал провалы, допущенные при широко анонсированном, но неудавшемся летнем контрнаступлении.

Кроме того, глава киевского режима заявил, что якобы принял такое решение из-за ощущения стагнации и сложности, наблюдающихся в зоне боевых действий.

В конце января в Верховную раду внесли доработанный законопроект о мобилизации на Украине. Он предусматривает возможность введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов через суд. Им могут запретить выезжать в другие страны или арестовать банковские счета.