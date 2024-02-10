Москва, 10 февраля, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Американский журналист и автор расследования о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сеймур Херш в беседе с «РИА Новости» заявил, что посмотрел интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Я, конечно, посмотрел интервью», — сказал Херш, не став делиться впечатлениями от просмотра интервью. Также он отказался комментироваться саму беседу Путина и Карлсона и, в частности, их диалог о диверсии на газопроводе.

Как передавало ИА Регнум, ходе интервью Владимир Путин, отвечая на вопрос Такера Карлсона о подрыве «Северных поток», заявил, что за диверсией стоят спецслужбы Соединённых Штатов Америки, поскольку, по словам российского лидера, американская сторона не только заинтересована в этом, но и имеет средства для осуществления взрыва. При этом Путин отметил, что Россия тем не менее готова поставлять газ в Европу по неповреждённой трубе «Северного потока — 2».

Подрывы «Северных поток» произошли в сентябре 2022 года. По факту диверсии, в результате которой оказались разрушены нитки газопроводов, на Западе начали расследование, к которому Россию не допустили.

По данным Сеймура Херша, приказ подорвать газопроводы поступил от президента США Джо Байдена. Кроме того, в своём блоке в Substack журналист допустил, что Швеция и Дания могли намеренно провалить свои расследования по ситуации с «Северными потоками», поскольку им известно, кто стоит за атаками на эти объекты.