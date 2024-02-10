Рим, 10 февраля, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Женщину, придумавшую себе ради пособий и декретного отпуска пятерых детей, приговорили к тюремному сроку за мошенничество в Италии. Об этом 9 февраля сообщает газета la Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Жительница Рима, работавшая в сети быстрого питания, предоставила справки о 12 беременностях. При этом в документах были подделаны подписи врача-гинеколога, печати и фирменные бланки медучреждения. По документам, итальянка в период с 2014 по 2019 годы стала матерью пятерым детям, которым она дала имена Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле.

Часть «беременностей», по документам, окончилась неудачно, что вызвало сочувствие у коллег мошенницы. Проверка карабинеров показала отсутствие документов о рождении детей у жительницы Рима в одном из крупнейших роддомов города. Было установлено, что женщина никогда не находилась в медучреждении в связи с беременностью.

При этом в связи с длительным декретным отпуском и пособиями по материнству Национальный институт социального обеспечения Италии (INPS) перечислил женщине 111 тысяч евро.

Суд первичной инстанции установил вину женщины и приговорил её к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество. Кроме того, в соучастии в мошенничестве признали виновным сожителя итальянки, он получил семь месяцев тюрьмы. Указывается, что женщина предпочла записывать «детей» в документах только на свою фамилию.

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