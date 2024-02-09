Киев, 10 февраля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в активных боевых действия на Украине принимают участие 200–300 тысяч военнослужащих ВСУ, общая численность которых, по заявлению Киева, составляет порядка одного миллиона человек.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На фронте кое-кто находится 24/7, чтобы не было разрыва (с теми, кто ещё не воевал. — Прим. ред.) Необходимо, чтобы ТЦК работали немного иначе… Мобилизация, ротация и демобилизация — это пробел, который нужно решить», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, упомянутые проблемы привели к тому, что непосредственно в зоне боевых действий побывали от 200 до 300 тысяч человек, хотя, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, в рядах Вооружённых сил Украины числятся около 880 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сменившего на этой должности Валерия Залужного, нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава. Глава киевского режима также отметил проблему, в результате которой большинство украинских военнослужащих ни разу не были в зоне боевых действия, в то время как меньшинство находятся там постоянно.

7 февраля Верховная рада Украины большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение правил мобилизации. Как заявил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, за законопроект проголосовали 243 депутата, 12 выступили против. Окончательно проект закона примут до 24 февраля.