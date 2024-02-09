Киев, 10 февраля, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Городской совет Киева переименовал улицу Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе, сообщило интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на муниципальный орган.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Заместитель главы города Владимир Бондаренко заявил, что такое решение депутаты приняли, избавляясь от названий, которые якобы приводят к искажению национального сознания.

Переименованная улица находится в Святошинском районе Кивеа. Прежнее название она носила с 1981 года. Тогда улице дали имя писателя Михаила Булгакова.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года украинские СМИ проинформировали о том, что в Киеве решили обновить мемориальную доску в честь Михаила Булгакова, которая находится на фасаде дома-музея. Изменению подвергся текст на памятнике.

После внесения правок в текст Булгаков вместо русского и советского писателя стал киевлянином. В учреждении заявили, что замена текста произошла по инициативе коллектива и в соответствии с законом об украинизации.

В 2015 году Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.