Братислава, 10 февраля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Российские и белорусские спортсмены должны иметь право участвовать в Олимпийских играх, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью братиславской газете Pravda.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Он указал на спортивные дисциплины, в которых первые призовые места обычно занимаются представителями РФ и Белоруссии. Фицо считает, что в случае действия запрета для этих спортсменов в лидеры вырвутся те, кто по своим способностям менее соответствует статусу победителя.

Премьер-министр задался вопросом о том, какой ценностью будут область золотые медали в таких случаях. Глава правительства подчеркнул, что никогда бы не стал запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях.

Он также призвал отделять спорт от политики. Фицо добавил, что в странах Восточной Европы в отношении спортсменов проявляют гораздо большую дискриминацию по политическим соображениям, чем на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что действия чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес российского спорта является извращением идеи Пьера де Кубертена. Он подчеркнул, что сохранение подобных тенденций может уничтожить олимпийское движение.

В МОК сообщили, что выдали лицензии для участия в Летней Олимпиаде в Париже в 2024 году лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам. Им разрешили участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

15 декабря Олимпийский комитет России предупредил, что не станет финансировать тех спортсменов, которые согласились выступать на Олимпиаде в Париже. Тем, кто не поедет на Игры, ОКР предоставит компенсацию.