Москва, 10 февраля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Россия на фоне агрессии извне столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в рамках приуроченной к Дню дипломатического работника речи, текст которой опубликован на официальном сайте МИД.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, работа сотрудников Народного Комиссариата иностранных дел во время Великой Отечественной войны служит высоким эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа, а особенно этот вопрос актуален сегодня, когда Россия столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности.

«В условиях развязанной коллективным Западом гибридной агрессии внешнеполитическая служба вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение специальной военной операции и достижение её целей», — подчеркнул дипломат.

Сергей Лавров добавил, что Москва твёрдо убеждена в правильности выбранного внешнеполитического курса. При этом, по его словам, дипломатам сегодня приходится кране нелегко, особенно учитывая, что «противники» используют годами наработанные методы демонизации России.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава российского внешнеполитического ведомства призвал Запад прислушаться к позиции России по Украине. Напомнив, что российская сторона никогда не отказывалась от решения конфликта путём переговоров, Лавров отметил, что «крестовый поход» Запада против России уже создал очевидные и репутационные риски.