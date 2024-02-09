Грозный, 10 февраля, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Обычные граждане США испытали шок, увидев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным «неправда», а именно простых американцев. И эта реакция — шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением», — отметил он.

Глава Чечни отметил, что западная общественность стала заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных средств массовой информации (СМИ). Кадыров также указал на истерию, в которую впала пресса на Западе после анонса интервью.

По его словам, эти СМИ годами очерняли образ Путина и распространили ложь. Глава Чечни также оценил обращение президента США Джо Байдена, которое тот сделал сразу после выхода интервью Путина.

«Ну а Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением президента, которое прошло в привычной для Байдена маразматической манере. Тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон опубликовал интервью Владимира Путина 8 февраля, когда на восточном побережье США был вечер. В Москве в этот момент наступила ночь 9 февраля.

Журналист взял интервью у главы государства несколько дней назад, побывав в российской столице. Разговор длился более двух часов. Карлсон задал президенту примерно 60 вопросов.

Бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что интервью российского лидера является важным шагом на пути к спасению человечества. Эксперт также похвалил профессионализм Такера Карлсона и отметил готовность Путина к диалогу.