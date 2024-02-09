Москва, 10 февраля, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Россия признательна ОАЭ, оказавшим содействие в возвращении 100 российских военнослужащих из украинского плена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«8 февраля на Родину вернулись 100 российских военных, которые длительное время удерживались киевским режимом… Выражаем признательность Объединённым Арабским Эмиратам за содействие в организации возвращения российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел отметили, что освобождённые россияне уже находятся в Москве, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, о возвращении российских военнослужащих из украинского плена стало известно 8 февраля. Согласно информации Министерства обороны России, где также отметили, что ОАЭ оказали содействие в обмене пленными, россияне были доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации.