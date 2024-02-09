Москва, 9 февраля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Существенный рост мероприятий кампании по выборам президента РФ наблюдался в течение недели с 3 по 9 февраля, заявил политолог Алексей Чеснаков в своей программе «Чеснаков. Экспертиза», выпуск которой прошёл 9 февраля в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Виталий Белоусов/РИА Новости Политолог Алексей Чеснаков

Эксперт оценил главные события предвыборной кампании. Он отметил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не является частью кампании, но оказывает влияние на отношение к кандидату. Чеснаков, отвечая на вопросы, назвал интервью интересным и содержательным.

Политолог считает важным концептуальное оформление исторических вопросов и акцентов на принятие ключевых государственных решений в России. По его мнению, небольшое влияние на предвыборную повестку связано с внешнеполитическим фокусом беседы. Оценивая воздействия интервью на американскую политическую повестку, Чеснаков заявил, что каждый из ведущих политиков в США сможет найти интересные для себя вопросы.

В числе важнейших событий уходящей недели на выставке «Россия» Чеснаков назвал четвертый визит Владимира Путина на это мероприятие. Эксперт считает, что появление Путина указывает на его крайне высокое внимание к площадке. По словам политолога, ключевыми стали тематические дни по стратегически важным для страны направлениям, таким как высокие технологии, социальная политика, экология и реализация национальных проектов. К числу особо чувствительных тем Чеснаков отнёс инфраструктуру, строительство, коммуникации и ЖКХ.

«Включается отчетный механизм. Мы говорим о том, что это выставка достижений и было бы правильно продемонстрировать не просто достижения, но и те планы, которые были, и как они реализовывались», — сказал он.

Эксперт напомнил, что ранее выдвигал тезис о том, что кандидаты будут использовать свои позиции в Госдуме для достижения электоральных целей. По словам эксперта этот прогноз подтвердился. Политолог уточнил, что такие шаги активно делает кандидат в президенты Леонид Слуцкий, когда комментирует вопросы внешней политики.

Оценивая рейтинги от Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Чеснаков отметил, что влияние действий кандидатов на представляемые ими партии не прослеживается. По данным социологических опросов, ведущими темами недели стали специальная военная операция и подготовка к выборам, а также поездки и выступления Путина.

«География поездок кандидатов не всегда попадает в электоральные приоритеты некоторых партий, но информационно и содержательно это не имеет значения. Поездка на Дальний Восток позволяет кандидатам чуть раньше попасть в фокус повестки, чем в Центральной России, и дольше в ней оставаться», — пояснил эксперт.

Политолог также рассказал, что продолжатся некоторые интриги и конфликты кампании из предыдущего периода. В их числе он назвал реакцию на отказ Центрибиркома в регистрации оставшихся кандидатов.

Эксперт указал, что в соцсетях появились первые агитационные материалы, которые массово ещё не дошли до избирателей. По мнению Чеснакова, следует также ожидать развертывание агитационной кампании и подготовку к совместным агитационным мероприятиям.

Ещё одним выраженным направлением в предвыборной кампании, по словам политолога, стало существенное лидерство досрочного электронного голосования в качестве формы, с помощью которой избиратели хотят изъявить свою волю.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о полной ясности того, что в избирательном бюллетене на пост президента России будут четыре кандидата. В него внесут Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

9 февраля Центризбирком утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах президента РФ. Соответствующее постановление приняли в ходе заседания ЦИК. Для выборов напечатают свыше 113 млн бюллетеней.

Фамилии кандидатов в бюллетене разместятся в алфавитном порядке. Рядом пропишут год рождения, место жительства, а также название политической силы в случае, если кандидат баллотируется от неё. Памфилова отметила, что эту информацию согласовали со всеми кандидатами.