Киев, 9 февраля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил с первым после отставки заявлением, опубликовав 9 февраля в своём Telegram-канале соответствующее сообщение, отметив, что на данный момент не занимает какой-либо пост.

«Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил экс-главкому ВСУ Валерию Залужному звание «Героя Украины». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Зеленского.

Об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ стало известно вечером 8 января. Зеленский в ходе вечернего обращения к гражданам заявил, что освободившуюся должность занял командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По словам Зеленского, причина увольнения Залужного заключается в неудачах в процессе широко анонсируемого, не неудавшегося летнего контрнаступления. Также он отметил, что на решение также повлияло чувство стагнации и сложности, возникшие в зоне боевых действий.