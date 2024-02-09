Марсель, Франция, 9 февраля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов победил Чжан Чжичжэня из Китая в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе и прошёл в полуфинал. Игра состоялась 9 февраля 2024 г.

Алексей Филиппов /РИА Новости Российский теннисист Карен Хачанов

Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1. Россиянин на турнире посеян под третьим номером, у китайца нет номера посева.

Россиянину в полуфинале будет противостоять победитель встречи между Григором Димитровым из Болгарии, получившим второй номер посева, и Артуром Риндеркнешем из Франции, у которого нет номера посева.

27-летний Хачанов занимает 18-е место в рейтинге ATP, он пять раз побеждал в турнирах под эгидой этой организации. Турнир в Марселе завершится 11 февраля. Его призовой фонд составляет €724 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, Хачанов выбыл из Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в матче четвёртого круга. 21 января он проиграл представителю Италии Яннику Синнеру.