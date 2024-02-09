Москва, 9 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Новая песня рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил» о защитнике Отечества, релиз которой состоялся 9 февраля, в первый день вошла в топ-20 популярных композиций. Об этом свидетельствуют данные музыкальных платформ.

Официальный канал ST

Песня вышла на «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и Apple Music. Это лирическая композиция о том, что с защитника Родины берут пример. Музыкант исполнил её не в привычной для него манере.

Степанов уже пел эту песню для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Он исполнил её под гитару, когда вместе с гитаристом рок-группы «Звери» Германом Осиповым выступал перед бойцами Росгвардии в ЛНР.

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ST поделился впечатлениями от концерта. Он рассказал, что военнослужащим понравились его песни. Он получил обратную связь и ценит это. Исполнитель рассказал, что очень хотел выступать вместе именно с Осиповым, он с начала СВО играет в новых регионах и часто бывает там.

Особенно Степанова обрадовали позитивные отклики на песню «Дай ему сил». По словам исполнителя, он был очень рад, так как для любого автора это важно.