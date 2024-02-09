Копенгаген, 9 февраля, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что военный конфликт между Россией и НАТО может начаться в ближайшие три-пять лет. Об этом 9 февраля он заявил в интервью газете Jyllands-Posten.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нельзя исключать, что в течение трёх-пяти лет Россия не проверит пятую статью», — заявил он.

Поульсен имел в виду пятую статью Устава НАТО, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения. Он сослался на данные разведки, согласно которым Россия якобы может напасть на НАТО в ближайшие пять лет.

В этой связи министр обороны Дании призвал увеличить инвестиции в военную сферу.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если они посягнут на территориальную целостность России, то мгновенно получат адекватный ответ. Он также предрёк апокалипсис и конец всему в случае войны Североатлантического блока с Россией.

При этом президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких оснований для войны со странами НАТО. Вместо этого российская сторона стремится развивать хорошие отношения. В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 31 января призвала западных политиков перестать приписывать России планы напасть на НАТО. По её мнению, подобные заявления призваны оправдать изъятие денег из бюджетов стран ЕС на военную помощь Киеву.

В феврале министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна готовиться к возможной войне с Россией. До этого, в январе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным странам в течение трёх-пяти лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией.