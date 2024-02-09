Москва, 9 февраля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Россия удерживает главенствующие позиции конкурентоспособной и сильной державы, укрепляет их и не позволит изолировать свою науку, заявил 9 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на мероприятии в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Павел Львов/ РИА Новости

«И российская система высшего образования, наша наука, несмотря на попытки такую изоляцию провести, всё равно будет наукой и образованием мирового уровня», — сказал он.

Медведев добавил, что Россия смогла выдержать внешнее давление, противостоит агрессии и не поддастся на провокации.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 февраля выступил на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук. Он подчеркнул, что российским учёным нужно работать на опережение, а не догонять или копировать кого-либо. При этом глава государства подчеркнул важность опоры на опыт предшественников.

Президент также отметил важность поддержки науки, в том числе фундаментальной. Он пообещал, что государство обязательно продолжит поддерживать её, иначе Россия не будет Россией.