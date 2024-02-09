Приложение для изучения языков Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ*
Роскомнадзор начал проверку языкового приложения Duolingo на пропаганду ЛГБТ
Москва, 9 февраля, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Роскомнадзор начал проверку сервиса для изучения языков Duolingo на предмет распространения идей ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Об этом стало известно 9 февраля.
«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
Duolingo — бесплатное мобильное приложение для изучения языков, созданное в 2011 году в США.
Как сообщало ИА Регнум, жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за пропаганду ЛГБТ. Как пояснили в суде, девушка в общественном месте носила серьги цветов радуги.
Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.