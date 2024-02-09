Абу-Даби, 9 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Теннисистка из России Дарья Касаткина в двух партиях уверенно обыграла румынку Сорану Кырстю в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

AP/TASS Российская теннисистка Дарья Касаткина

Первая ракетка России легко разобралась с оппоненткой в двух партиях 6:2, 6:0. Касаткина получила на турнире 7 номер посева. У соперницы его не было.

В полуфинале Касаткина сыграет с Беатрис Хаддад Майа из Бразилии, которая выступает под 6 номером посева. На предыдущей стадии соперница Касаткино была сильнее Онс Жабёр из Туниса. Ей также хватило для победы двух сетов (6:3 6:4).

Во втором полуфинале выступит еще одна представительница России Людмила Самсонова. Она сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля российская теннисистка, 21-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира категории WTA-500 в Линце. Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.