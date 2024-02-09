Москва, 9 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Российскую дочернюю компанию немецкого концерна Siemens AG — ООО «Сименс» переименовали в ООО «Системс», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Loesch/face to face / face to face / Global Look Press

При этом Siemens AG владеет 100% акций российской структуры.

Как сообщало ИА Регнум, Siemens приостановил бизнес в России с марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В мае того же года концерн объявил о решении свернуть всю промышленную деятельность в России.

В декабре 2023 года Siemens Mobility, Volkswagen Bank и ряд других немецкий компаний, ушедших из России, обратились к правительству Германии с просьбой компенсировать им убытки от потери российского рынка. Они сослались на защиту инвестиций в виде гарантий от государства.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА Регнум заявил, что эта ситуация грозит двойной проблемой Германии. Если правительство ФРГ выплатит компенсации, то это приведёт к росту государственного долга, при этом в стране не предвидится роста экономики. Также в Германии могут возмутиться, если власти сделают «царские подарки» крупным компаниям, добавил эксперт.