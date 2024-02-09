Киев, 9 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. На центральной площади Киева, майдане Незалежности, прошёл митинг, на котором протестующие выступили против главы киевского режима Владимира Зеленского из-за отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом стало известно 9 февраля.

Кадр из видео

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Как сообщил Telegram-канал «Страна. ua», на площади находилось около 70 человек, и все они скандировали «Зелю геть» и требовали вернуть Залужному его должность. Малочисленные присутствующие правоохранители в митинг не вмешивались.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее украинский лидер снял главкома с должности.

Информация о возможной отставке впервые появилась ещё в конце января, Зеленский заявлял, что необходимо провести кадровое обновление украинского руководства, включая военное, чтобы «двигаться в едином направлении» и не допускать преобладания упаднических настроений. Но, как отмечали эксперты, он хотел уволить Залужного, чтобы «повесить» на него провал летнего контрнаступления ВСУ.

Вместо Залужного глава киевского режима назначил командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского, которому украинские военные за большие потери личного состава дали прозвища «мясник» и «генерал 200». Они заявили, что он командовал обороной Артёмовска, и из-за его решений ВСУ понесли очень тяжёлые потери.

Уволенному Залужному Зеленский присвоил звание Героя Украины.