Москва, 9 февраля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Старший научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир», заместитель председателя Совета молодых учёных Александр Мокрецкий стал жертвой мошенников. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника агентства, учёный обратился в полицию и рассказал, что аферисты связались с ним от имени его руководителя в мессенджере. Фейковый начальник сообщил Мокрецкому, что с ним намерен поговорить «представитель министерства», и сказал ждать звонка. Вскоре и в самом деле поступил звонок от человека, который представился Максимом Викторовичем. Он рассказал эксперту по Китаю, что якобы произошла утечка данных и некие злоумышленники от его имени перевели деньги в пользу террористической и запрещённой в РФ организации РДК. Далее он начал пугать учёного уголовным делом за спонсирование террористов и даже выслал «документ», это подтверждающий.

Затем Мокрецкому поступил ещё один звонок уже якобы от сотрудника ФСБ, который предоставил инструкции для дальнейших действий.

«Он должен был несколькими траншами снять денежные средства со своей банковской карты, после чего перевести их на определённый номер», — рассказал источник.

Учёный последовал инструкции и в разных банкоматах снял дважды по 148 000 рублей. Затем на указанный мошенниками счёт Мокрецкий положил сначала 95 000, затем 46 500 и финально 149 000.

После всего этого аферисты решили не останавливаться и начали уговаривать китаиста оформить кредит. В это же время учёный заметил, что собеседники начали «подчищать» их переписку, и тогда понял, что стал жертвой мошеннических действий. Общий ущерб составил 295 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

9 февраля ИА Регнум писало о новой, но тоже многоступенчатой схеме обмана россиян. Мошенники звонят от имени мобильных операторов, пугая людей скорым завершением срока действия их номеров, а затем говорят об опасности для личных данных.