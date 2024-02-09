Москва, 9 февраля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Командир техотдела батальона «Спарта» с позывным Лего рассказал, что ВСУ начали сбрасывать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды с использующихся в сельском хозяйстве дронов.

Иван Шилов ИА Регнум

«У них есть дроны, которые большие, сельскохозяйственные, переделанные. Агродроны или, как мы их называем, «Баба Яга», на которые воздействовать снизу практически невозможно», — рассказал военный «РИА Новости».

По данным Лего, агродронами управляют через терминалы Starlink, и им под силу поднять и 82-миллиметровый миномётный снаряд, и противотанковую мину.

«Были зафиксированы прилёты — сбросы 155-мм снарядов, уже где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания», — уточнил Лего.

По его словам, Киев использует в большинстве дроны массового выпуска производства компаний DJI и AUTEL. Беспилотники с системой сброса способны нести осколочные, фугасные, кумулятивные или зажигательные снаряды массой до 400 граммов.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что российские военные уничтожили в Николаеве завод по производству беспилотников для ВСУ и общежитие с иностранными наёмниками и украинскими военными. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, по заводу ударили тремя дронами «Герань»: первый попал в цех, где производились дроны, второй — в общежитие, третий пришёлся в центральную часть завода, где находилась военная техника. Бойцы ВС России также поразили завод железобетонных изделий, нетронутыми остались лишь старое здание фабрики, где живут боевики, и завод «Кристалл».