Белек, Турция, 9 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. ЦСКА проиграл на сборах в Турции футбольному клубу «Сочи» со счётом 1:2.

Иван Шилов ИА Регнум

В начале встречи счёт открыл игрок ЦСКА Виктор Давила. Через пару минут равновесие на табло восстановил Никита Бурмистров. Под занавес первой половины игры окончательный счёт установил словенский полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич.

Второй тайм прошёл в более спокойном ритме и без голов.

Сейчас ЦСКА после 18 туров находится на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету армейцев 28 баллов.

«Сочи» является аутсайдером турнира. Команда на последней позиции с 11 очками.

Как сообщало ИА Регнум, московский футбольный клуб ЦСКА не ведёт переговоров со столичным «Спартаком» о возможном переходе вратаря «армейцев» Ильи Помазуна. Об этом 4 февраля заявлял директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Он уточнял, что переговоров между клубами нет, у игрока долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что переговоры между ЦСКА и «Спартаком» по трансферу Помазуна находятся на продвинутой стадии. Отмечалось, что сделку могут оформить в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда истечёт срок аренды игрока в екатеринбургском «Урале».