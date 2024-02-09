Москва, 9 февраля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В Москве тестируют светофоры с функцией предупреждения о приближающимся автомобиле. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

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Старые модели светофоров могли создавать опасную ситуацию для пешеходов, когда одновременно горел зелёный свет и для переходящих дорогу, и для поворачивающих машин. Внедрение новой предупреждающей функции сделает переход дороги безопаснее, отметило ведомство.

«При совмещённом движении на пешеходном светофоре дополнительно мигают белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», — уточнили в дептрансе.

Новые светофоры проходят тестирование на пяти дорожных участках.

«Если оно будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры. Прежде всего там, где есть риск возникновения ДТП», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве испытали прототип светофора с биометрической камерой для распознавания лиц. Он должен будет фиксировать нарушение правил пешеходами. Устройство протестировали на Бережковской набережной.

При нарушении пешеходом ПДД его фото транслируют на электронное табло отображения информации рядом с местом нарушения. Уточнялось, что фото будет без идентификации.