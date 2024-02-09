Москва, 9 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Всесибирский форум национального единства состоялся в Кузбассе 9 февраля и собрал 3,5 тысячи делегатов из всех регионов Сибирского федерального округа, Москвы, Татарстана, Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Администрация правительства Кузбасса

«Наш президент Владимир Путин в интервью сказал, что Россия, развиваясь и расширяясь на Восток, впитывала все народы, относясь с глубоким уважением к культуре, традициям каждого. Сформировалось новое государство, которое всех объединяет, мы живём как одна единая большая семья», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилёв, добавив, что такой форум необходим.

В форуме приняли участие представители разных национальностей. Так, в одном лишь Кузбассе их 135. К мероприятию присоединились эксперты в сфере устойчивого развития и защиты прав человека, институты гражданского общества, бизнес-сообщества и федеральные и региональные органы власти.

Ключевым событием Всесибирского форума стало пленарное заседание «Россия. Межнациональное согласие. Сибирское измерение». Заместитель руководителя администрации президента, председатель президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов отметил, что вопросы национальной политики относятся к числу приоритетных.

Как уточнил Магомедов, в Кузбассе проводится колоссальная работа по укреплению мира, согласия, единства народов, проживающих в регионе, по сохранению мира и стабильности, социально-экономическому развитию.

При этом руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов обратил внимание на важность привлечения к работе участников СВО, которые сейчас становятся моральными лидерами, в том числе среди молодежи. В свою очередь зампред Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что сила России в том, чтобы быть вместе.

На форуме делегаты, в частности, обсудили вопросы консолидации гражданского общества, укрепления общероссийской идентичности, патриотического воспитания молодёжи, профилактики межэтнических конфликтов и важность единства народов России для вклада в победу.

На фотовыставке «Мамы Героев» можно было увидеть портреты матерей бойцов СВО.

Помимо этого, в «Кузбасс-Арене» организовали выставки книг и изделий декоративно-прикладного искусства, а также показ национальных костюмов, коллекций театров мод и фильмов на темы патриотического воспитания, популяризации народного творчества и культурных традиций. Участники также смогли увидеть коллекцию туесов, настенные панно «Прокопьевская береста», авторских кукол, платья и украшения из кедровой щепы, скульптуры из угля.

В рамках проекта «Семья крупным планом» делегатам форума представили фотоснимки семей в национальных костюмах с музыкальными инструментами. Завершился форум парадом национальностей и концертом народных коллективов Сибири.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что российский народ непобедим, когда сплочён и един. Глава государства пояснил, что единство народа — главнейшее условие всех достижений и побед России.

На встрече с парламентариями 15 декабря 2023 года российский лидер отметил, что только лишь российский народ является источником власти в стране.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в ноябре 2023 года заявил о необходимости принять федеральный закон о русском народе. По его мнению, стране необходим закон о русском народе, так как наций в России много, народ — один.