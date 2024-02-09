Москва, 9 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков. Об этом стало известно 9 февраля.

ТАСС/ РБК/Михаил Гребенщиков Михаил Жуков

Жуков умер в возрасте 55 лет. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, дату и место прощания с ним объявят позднее.

«Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, гендиректора с 2008 года по 2022 год и президента компании с марта 2023 года. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата», — говорится в сообщении.

В компании принесли соболезнования родным и близким Жукова.

Михаил Жуков родился в 1967 году в Москве. Окончил МАИ, работал в МХО «ИнтерАтомЭнерго» инженером, менеджером. В период с 1992 по 1994 год занимал пост управляющего московским офисом Soft-Tronic GmbH, в 1994–1998 годах — директора дивизиона сетевых решений, затем замгендиректора IBS Информационные Бизнес Системы. В 2003–2006 годах был старшим управляющим ООО «Гелиос Компьютерс».

В 2008 году стал гендиректором и членом совета директоров компании HeadHunter, также входил в советы директоров ИТСК (Газпромнефть — Цифровые решения) и ЦИАН ГРУПП. В январе 2023 года покинул пост гендиректора HeadHunter, в марте 2023 года его назначили президентом компании.

За год до этого в одном из интервью Жуков отметил, что компания столкнулась с серьёзными трудностями, такими как пандемия коронавируса и специальная военная операция, но сервис и сотрудники, по его словам, адаптировались. Более того, компания вышла на IPO и привлекла миллиардные инвестиции.