Москва, 9 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про забег в валенках, случайно раскрывшего измену пса, жалобу мошенника в полицию и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Андрей Шапран ИА REGNUM Валенки, расписанные вручную

Центральный федеральный округ

У пожарной части подмосковных Мытищ необычный талисман — кошка черного цвета. Котёнка подобрали три года назад на одном из пожаров. По окончании работ он попросту залез с пожарными в машину и уехал в часть, где с тех пор и проживает на постоянной основе: пожарные оказались не суеверными. «Черная кошка в структурах МЧС — это к удаче», — шутит «Страновед».

Из Подольска пришла любопытная история про собаку. Здесь спустя полтора года нашли пропавшую еще в 2022 году мальтийскую болонку по кличке Сахарок. Она самостоятельно выжила в лесу. «Бульварное кольцо» знает, что состояние болонки средней тяжести, но со всеми перспективами на позитивный исход.

В Иванове сорвался концерт из-за устаревшей аппаратуры. «Местные. Иваново» пишет, что техника перегорела прямо в ходе выступления музыкантов перед публикой. Зрители после этого повздыхали, посидели в зале, затем обменялись любезностями и цветами с исполнителями — и разошлись. Концерт обещают сыграть потом, ближе к лету.

Трактор засыпал снегом вход в один из рязанских магазинов. «Рязанская сплетница» передает, что это могло быть следствием конфликта между владельцем комплекса, где находится магазин, и самим магазином. Их спор об арендных платежах уже рассматривает суд, а трактор, кажется, стал дополнительным и не вполне законным аргументом одной из сторон.

Липецк удивляется беззастенчивости т. н. «черных ассенизаторов», которые на одной из улиц сливают из цистерн откаченные канализационные воды. В итоге: зловонные ручьи, фекальные болотца. «Липтаун» пишет, что городская администрация взяла информацию на проверку.

Тем временем в Макарьеве Костромской области прошел забег в валенках. Причем уже в шестнадцатый раз, напоминает «Родина Снегурочки». Бегунов и зрителей угощали блинами, шашлыками и чаем с баранками.

Северо-Западный федеральный округ

Близость весны неизменно проявляется в странных поступках, которых в городах становится заметно больше обычного. В Петербурге на днях в кафе зашла женщина, разделась догола, потанцевала перед зеркалом, оделась и ушла. А в супермаркете в том же Петербурге мужчина прошелся мимо прилавков и понадкусывал продукты. Когда ему сделали замечание, он стал угрожать пистолетом, сообщает «Питер Live». Росгвардия задержала хулигана. Оказалось, он был неоднократно судим за кражу, хранение оружия и еще за… убийство.

В Мурманской области стали составлять необычную карту — поморских и саамских топонимов. По словам «Полярного дозора», этим занимается экспедиция Академии наук, разыскивая и уточняя правильность старинных названий. Возможно, некоторые топонимы уточнят, а то и поменяют понимание истории Кольского полуострова.

Приволжский федеральный округ

В Новочебоксарске 86-летняя бабушка стала жертвой мошенничества. Ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о необходимости проверить ее наличные деньги. Для этого их якобы нужно отвезти в банк. «За гранью 21» пишет, что деньги (340 тысяч рублей) забрал молодой человек. Он должен был перевести их сообщникам через банкомат. Но банкомат не работал. В итоге сообщники подъехали и забрали наличные, оставив молодого человека без вознаграждения. И тот не нашел ничего лучше, чем пойти жаловаться на них в полицию. В своем соучастии в преступлении он уже признался. Сейчас ищут остальных.

Грустная история про то, что нельзя убежать от судьбы, случилась в Саратове. В начале уходящей недели в одной из квартир вспыхнул от непотушенной сигареты пожар. 50-летний хозяин успел выбежать. Пожар оперативно потушили. Спустя три дня история повторилась, но в этот раз мужчина погиб. «Саратов сегодня» пишет, что причиной возгорания снова стала небрежность во время курения.

В подъезде дома в Уфе на подоконнике заметили огромного паука-тарантула. Прибывшие по вызову специалисты поняли, что это лишь оболочка, которую пауки регулярно меняют. Самого паука не нашли. «Не хотелось бы усугублять ситуацию, но если есть дым, где-то будет и огонь — если вы понимаете, о чем мы», — удивляется «Башкирский домовой».

В самом центре Пензы появилась нежданная достопримечательность: длинный завал снега посреди широкой улицы. Завал уже прозвали хребтом динозавра. По мнению «Сурского края», сугроб можно назвать легендарным, хотя никто не понимает, почему коммунальщики не могут нормально убрать даже центральную улицу города.

Южный федеральный округ

«Краснодар Телетайп» пишет, что в городе две студентки додумались снять видео, как употребляют наркотики, разложенные по иконе Николая Чудотворца. Девушек оперативно нашли. Теперь ждут их извинений и отчисления из вуза.

Северо-Кавказский федеральный округ

Участковый из Северной Осетии случайно спас одинокую бабушку. Он обзванивал пенсионеров и рассказывал, как не стать жертвой телефонных мошенников. В том числе позвонил 75-летней бабушке, которая сказала, что чувствует себя плохо и не может сама вызвать «скорую». Полицейский позвонил врачам и отправился на помощь женщине. В итоге ее удалось спасти от гипертонического криза, рассказывает Mash Gor.

Уральский федеральный округ

Пенсионер из Сургута перевел мошенникам 300 тысяч рублей: его убедили, что кто-то оформил на него кредит, который надо срочно погасить. Поразительно в этой истории, что три года назад этот же пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей. «Когда наступать на одни и те же грабли — это уже привычка», — удивляется SiTV. Интересно, мошенники были те же самые или другие?

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске лабрадор случайно раскрыл измену хозяина. Началось с того, что пес заболел, стал плохо есть. Супружеская пара отвезла его в клинику. Собаку прооперировали и вытащили из ее желудка стринги. Вот только хозяйке они не принадлежали, передает «Инцидент Новосибирск». Когда владельцы лабрадора увидели трусики, то их облегчение, что с псом теперь все будет в порядке, сменилось недоумением женщины и паникой мужчины…

Дальневосточный федеральный округ

В Италии прославился житель Сахалина, который в сильнейшую метель отправился в пиццерию. Крупнейшие итальянские газеты рассказали, как он буквально «плыл» по сугробам, чтобы добраться до двери кафе. Но, увы, пицца ему не досталась: заведение было закрыто из-за плохой погоды. Впрочем, сотрудники ресторана потом посмотрели видео с камер наблюдения и решили подарить мужчине пиццу. Как узнал АСТВ, пиццерия его уже нашла.

На Камчатке придумали делать лапшу быстрого приготовления из… минтая. В ближайшее время продукт запатентуют. «Мачо с Авачи» рассказывает, что в лапше будет много полезных веществ, а чтобы ее приготовить, надо будет просто полить лапшу кипятком.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 16 февраля.