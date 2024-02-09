Киев, 9 февраля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Правительство Украины на фоне мобилизации и военного положения в стране разрешило военкоматам работать в круглосуточном режиме. Об этом 9 февраля сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, правительство приняло решение при проведении мобилизации или во время действия военного положения предоставить территориальным центрам комплектования (ТЦК — военкоматы. — Прим. ред.) возможность в круглосуточном режиме рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания, а также проводить медосмотры и психологические обследования военно-врачебными комиссиями для новобранцев.

Помимо этого, военкоматам дали право круглосуточно вести учёт призывников, военнообязанных и резервистов, а также транспортных средств, которые подлежат передаче украинской армии и другим военным формированиям в условиях военного положения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля несколько командиров подразделений украинской армии заявили газете The Washington Post об острой нехватке личного состава в ВСУ, что может привести к обрушению фронта в любой момент. По их словам, вверенные им подразделения укомплектованы чуть более чем на треть.

Верховная рада приняла в первом чтении 7 февраля законопроект об ужесточение мер при мобилизации на Украине. Как заявил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, окончательно принять документ могут в марте и в апреле он вступит в действие.

Бывший депутат и экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 8 февраля заявил, что украинцы начали бояться людей в форме и прятаться от них из-за большого количества инцидентов, связанных с работой сотрудников военкоматов.

На Украине на фоне нехватки живой силы в ВСУ ужесточили методы принудительной мобилизации. Сотрудники ТЦК стали отлавливать мужчин в общественном транспорте и на конечных остановках, в магазинах, на улицах и в спортклубах. Участилось количество публикаций с видеозаписями конфликтов жителей с военкомами. В Одессе 7 февраля женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил транспортное средство для проверки. Мужчины в военной форме закрывали свои лица.