Санкт-Петербург, 9 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский перенёс операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, сообщили 9 февраля «Известия», ссылаясь на источник.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актёр Михаил Боярский

По информации журналистов, операция прошла успешно, артиста выписали из больницы. Он поблагодарил врачей за помощь.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря 2023 года Telegram-канал «112» сообщил об экстренной госпитализации Боярского после сердечного приступа. Говорилось, что у него состояние средней тяжести, при этом жена артиста Лариса Луппиан заявила, что отвезла его в больницу для обследования.

Концертный директор Боярского Александр Зыкин тогда сообщил, что артист приехал в больницу для планового обследования перед спектаклем, назначенным на 31 декабря.

Кроме того, у Боярского произошёл инфаркт 28 ноября. Его сын Сергей в тот же день сообщил, что состояние отца стабилизировалось.