Москва, 9 февраля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Презентация самых успешных проектов, реализованных молодыми специалистами «Роснефти» в 2023 году, пройдёт 10 февраля на ВДНХ. Мероприятие проводится в рамках Дня молодёжной политики на международной выставке-форуме «Россия».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон компании на ВДНХ

Участие в тематическом дне примут председатели советов молодых специалистов 72 предприятий. В павильоне компании состоятся также тематические лекции, где расскажут об инновационных разработках, истории нефтегазового дела, а также поделятся интересными деталями о проведении экспедиционных работ в Арктике.

На сегодняшний день молодых специалистов вовлекают в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, новых сотрудников обучают для развития их профессионально-технических, управленческих компетенций и лидерского потенциала.

11 февраля в павильоне будет представлены успешные практики реализации корпоративной системы образования «Школа — вуз — предприятие». В настоящее время «Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнёрами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.