Москва, 9 февраля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Два участка вдоль реки «Яуза» приведут в порядок специалисты по благоустройству. Их общая площадь 32,8 га. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале

Telegram-канал мэра Москвы

Градоначальник назвал создание парка «Яуза» мегапроектом последних лет. В этом году здесь проведут благоустройство ещё на двух участках возле реки: вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы

До этого во время благоустройства пойм реки Яузы и её притока Чермянки привели в порядок 13 участков общей площадью 324,6 га. Работы проводились с 2016 по 2023 годы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в парке Яуза на северо-востоке Москвы обустроили более 1,6 километра экомаршрутов.

Один из создаваемых маршрутов вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки образовали вокруг существующего пруда — биоплато. Местами он проходит вдоль берега, частично — непосредственно над водой

Другой создали вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила более 850 метров.