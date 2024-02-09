Москва, 9 февраля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Исторические факты, озвученные президентом России Владимиром Путиным в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, должны знать все российские школьники. Такое мнение 9 февраля высказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Мне кажется, что этот блок исторического контекста базовых фактов о нашей истории, который озвучил президент России в интервью, должны знать все школьники», — заявила она в беседе с «Известиями».

Захарова отметила, что все должны знать гимн России, и напомнила, что во время её детства гимн СССР печатали на последней странице школьных тетрадей и все его знали, и также озвученные Путиным исторические факты, по её мнению, должны знать все учащиеся школ.

По словам дипломата, Россия не сможет продвинуться дальше, если базовые знания о своей стране не станут нормой и тем, что отличает образованного человека от не имеющего такое восприятие мира человека.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля Путин в интервью с Карлсоном передал американскому журналисту копии исторических документов, в которых украинцы заявляли о желании присоединиться к Руси. Это копии писем полководца Богдана Хмельницкого, который в XVII веке управлял землями, контролируемыми в тот исторический период Речью Посполитой.

Глава государства также провёл Карлсону краткий экскурс в историю многовековых отношений России и Украины. Он напомнил, что во время создания СССР в 1922 году большевики сформировали советскую Украину, которая до этого никогда не существовала и получила множество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели.

Президент уточнил, что после развала Советского Союза Украина «утащила с собой» всё, что получила «с барского плеча» России.