Вашингтон, 9 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с космическими туристами вернулся с Международной космической станции на Землю, успешно приводнившись в Атлантическом океане. Трансляцию этого события 9 февраля вели на сайте SpaceX.

Zuma/TASS

Примерно в 08:20 по времени восточного побережья США (16:20 мск) Crew Dragon с туристами вошёл в плотные слои земной атмосферы и через несколько минут выпустил основные парашюты на высоте около 5,5 км.

В 08:30 (16:30 мск) ведущая трансляции подтвердила приводнение космического корабля у берегов штата Флорида в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА Регнум, ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космическими туристами 19 января успешно запустили к МКС с мыса Канаверал во Флориде. Полёт туристов организовала частная компания Axiom Space.

На следующий день, 20 января, корабль успешно пристыковался к МКС. В составе экипажа на станцию прибыли итальянец Вальтер Вилладей, турецкий военный пилот Альпер Гезеравчи и астронавт Европейского космического агентства из Швеции Маркус Вандт. Командир экипажа — астронавт NASA и сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

Компания SpaceX 4 февраля отложила возвращение Crew Dragon с туристами с МКС до 6 февраля. Первоначально корабль должен был вернуться на Землю 3 февраля, однако из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы эту дату пришлось перенести.

При этом 6 февраля возвращение корабля компании SpaceX также перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.