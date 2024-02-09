Москва, 9 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Младший сотрудник Московского государственного университета (МГУ) попался на распространённую схему мошенничества и лишился 600 тысяч рублей. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так, 8 февраля в полицию обратился младший научный сотрудник МГУ, 30-летний Алексей. Он рассказал, что накануне через мессенджеры с ним связался якобы директор института и сообщил, что вскоре ему позвонит куратор от Министерства образования и науки. Через несколько минут действительно раздался звонок, и звонивший представился куратором. Он рассказал Алексею, что мошенники нацелились на сотрудников вуза, поэтому якобы вскоре с учёным свяжутся из ФСБ. Третий звонивший уже непосредственно продиктовал инструкции мужчине: заявил о необходимости перевести средства на «безопасный счёт». Алексей выполнил, что от него требовали, переведя 600 тысяч рублей.

Через некоторое время он осознал, что стал жертвой мошенников. Теперь украденные средства и злоумышленников ищет полиция.

Ранее 9 февраля ИА Регнум писало о новой, но тоже многоступенчатой схеме обмана россиян. Мошенники решили воспользоваться тем, что власти страны намерены бороться с «серыми сим-картами» и усилить контроль за регистрацией симок. В итоге она звонят и представляются сотрудниками мобильных операторов, пугая людей скорым завершением срока действия их номеров, а затем говорят об опасности для личных данных.