Москва, 9 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В отношении жителя Москвы, который вытолкнул из окна пятого этажа гражданку Нигерии, возбудили уголоное дело по статье о распространении порно. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

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Сам инцидент произощёл ещё в конце декабря. 46-летний мужчина вытолкнул из окна темнокожую девушку. Пострадавшая выжила и её госпитализировали с травмами грудной клетки и переломо позвоночника. Агрессивного москвича задержали, он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Однако в ходе расследования выяснилось, что россиянин и нигерийка снимали порнографичкские материалы. Что стало причиной их ссоры доподлинно неизвестно, однако 8 февраля следователи возбудили в отношении мужчины ещё одно уголовное дело — ч.1 ст.242 УК РФ (распространение порнографической продукции). Как удалось установиться, москвич рассылал записи с девушкой через мессенджер.

В августе прошлого года житель Санкт-Петербурга выбросил сожительницу из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. Мужчину задержали, пострадавшая получила множественные травмы, её доставили в больницу.