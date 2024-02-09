Лозанна, Швейцария, 9 февраля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В футболе могут появиться синие карточки. Нововведение собираются тестировать в матчах низшего уровня. Обсудить этот вопрос планируют на собрании международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) 2 марта. Об этом сообщили в официальном аккаунте ФИФА в соцсети X (ранее twitter).

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В ФИФА уточнили, что пока рано говорить о ведении синих карточек в матчах топ-уровня. Сейчас функционеры намерены обсудить лишь тестирование нововведения на играх более низкого уровня.

«ФИФА будет придерживаться данной позиции в ходе дискуссии на годовом общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB)», — уточнили в сообщении ассоциации.

О предстоящем введении синих карточек до этого сообщало издание The Telegraph. Журналисты утверждали, что о новшестве объявят уже в ближайшее время.

Игроков, получивших синюю карточку, будут удалять с поля на десять минут. Эту меру предполагается применять при тактических фолах, когда соперника лишили возможности провести перспективную атаку. Также синюю карточку хотят показывать за споры с арбитром.

Таким образом изменится система удалений. Футболистам станут показывать красные карточки лишь после того, как они получили две синие или собрали комбинацию из жёлтой и синей.

В ФИФА отметили, что новшество будут тестировать в низших лигах. Также со следующего сезона синюю карточку могут внедрить в розыгрыше Кубка Англии.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация футбола (ФИФА) работает над вопросами по введению чистого игрового времени матча. Об этом в июне 2022 года заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино.

По его словам, ФИФА совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) внесёт несколько предложений, которые учтут и протестируют.

Президент ассоциации отмечал, что считает неприемлемым, когда игра, которая должна длиться полтора часа, фактически идёт от 46 до 48 минут.