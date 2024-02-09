Раскрыт возможный мотив убийства трёх пенсионерок в Подмосковье
«РИА Новости»: мотивом убийства трёх женщин в Подмосковье мог быть денежный долг
Наро-Фоминск, Московская область, 9 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Возможным мотивом убийства под Наро-Фоминском владелицы завода полимерных изделий ТИАЛ Светланы Филанович и двух её подруг мог быть денежный долг, сообщил 9 февраля источник «РИА Новости».
«Одна из версий убийства — денежный долг преступника перед убитой хозяйкой дома», — сообщил источник агентства.
Он рассказал, что предполагаемый убийца — это бывший сотрудник ГИБДД, который был должен Филанович крупную сумму и убил женщину и её подруг, чтобы не возвращать деньги.
Как сообщало ИА Регнум, убийство Филанович и двух её подруг-сестёр произошло 4 февраля в деревне Свитино, в доме, где жили женщины. Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу — Михаила Борзых. Мужчину объявили в федеральный и международных розыск.
По версии следствия, женщин застрелили, из дома похитили деньги, ювелирные изделия, мобильный телефон и угнали автомобиль Mercedes. Убийство Борзых, как полагают силовики, совершил с сообщником.
Светлана Филанович была владелицей предприятия по производству полимерной продукции ТИАЛ в Подмосковье, также ей принадлежала пивоварня на Кубани.