Москва, 9 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Перечень президентских поручений по итогам прямой линии 2023 года почти готов и его скоро опубликуют, заявил 9 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«Документ готовится. Уже в завершающей стадии. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы его опубликуем», — сообщил ТАСС представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией, прошла 14 декабря 2023 года. Тогда президент России Владимир Путин ответил на 67 вопросов. Так, 26 вопросов задали жители страны и ещё 33 вопроса прозвучали от представителей СМИ.

В ходе пресс-конференции глава государства выслушал обращения, жалобы граждан и по ходу мероприятия давал указания ответственным лицам. После мероприятия Песков сообщил, что Путин дал поручения по проработке целого ряда вопросов, встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства остался удовлетворен, что удалось охватить широкий спектр вопросов.

Самая длительная пресс-конференция Путина состоялась 13 мая 2008 года, когда он отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.