Вашингтон, 9 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц встретил своего «двойника» во время визита в США. На странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) канцлер выложил фото с «двойником» из американского Конгресса.

Соцсети Сенатор-демократ Крис Кунс и канцлер Германии Олаф Шольц

«Приятно снова увидеть моего двойника», — написал Шольц.

На снимке вместе с канцлером сенатор-демократ Крис Кунс. Политики внешне весьма похожи.

При этом сенатор Конгресса США в своём профиле подписал совместное фото с Шольцем по-немецки: «Кто есть кто?»

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии 8 февраля прибыл с визитом в США. На следующий день, 9 февраля, по сообщению СМИ, Шольц встретится с президентом США Джо Байденом. В преддверии этого визита Шольц заявил о неспособности Германии помогать Украине в одиночку.

При этом, по данным издания Politico, для канцлера Германии визит в США не увенчается успехом, ситуация с выделением помощи Киеву складывается наихудшим для Германии образом. В материале говорится, что ФРГ опасается остаться главным защитником Киева.

Ранее в СМИ также писали о якобы существовании «двойника» президента России Владимира Путина. В Кремле подобные слухи назвали абсолютной ложью. В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года российский лидер ответил на вопрос виртуального «двойника» о наличии у президента реальных двойников. Тогда Путин ответил, что быть похожим на него и говорить его голосом может лишь один человек — он сам.