Москва, 9 февраля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Семьи детей, пострадавших от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, получат единовременные выплаты. Средства для их выплаты выделило правительство России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Валентин Спринчак/ТАСС

Выплаты в размере 100 тыс. рублей предусмотрены семьям детей, которые получили увечье, ранение, травму или контузию на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Выплату назначат на каждого пострадавшего ребёнка и предоставят одному из его родителей или самому пострадавшему, если на момент получения выплаты ему уже исполнится 18 лет.

Решение принято во исполнение указа президента «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины», подписанного 21 декабря 2023 года.

На выплаты из федерального бюджета Фонд пенсионного и социального страхования получит более 40 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 18 декабря, что с 2014 года в результате боевых действий Киева в Луганской и Донецкой Народных Республиках погибли по меньшей мере 270 детей.

Он добавил, что по состоянию на 15 ноября 2023 года на территории ДНР из-за обстрелов и боевых действий пострадали 663 ребёнка, четверо стали инвалидами. Чаще всего у пострадавших фиксировали минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения и сочетанные травмы.

В ЛНР получил ранения 191 ребёнок, ещё 57 погибли. Инвалидность установили 71 ребёнку. В Херсонской области пострадали 35 детей, шестеро из них погибли. В Запорожской области пострадали десять детей.