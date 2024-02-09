Москва, 9 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Профессор истории Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Григорий Ланской попался на удочку телефонных мошенников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Бабкинъ Михаилъ. Григорий Ланской

О совершённых в отношении него мошеннических действиях 51-летний москвич сообщил в полицию вечером 8 февраля. Он рассказал, что три недели назад получил сообщение в мессенджере якобы от ректора РГГУ Александра Безбородова, который представил профессору некоего сотрудника ФСБ, закреплённого за вузом.

Позднее этот «сотрудник ФСБ» вместе с «коллегами» предупредили Ланского, что на его имя открыт подозрительный счёт и что его настоящий банковский счёт находится в опасности. Для того чтобы сберечь средства, профессору нужно было перевести личные деньги на указанные звонящими счета. Также мошенники уговорили его взять несколько кредитов на своё имя. В общей сложности злоумышленники выманили у учёного не менее 1,8 млн рублей.

Теперь мошенников ищет полиция.

Григорий Ланской ― российский историк, специалист в области источниковедения и архивоведения аудиовизуальных и электронных документов. Доктор исторических наук, профессор РГГУ. Декан факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ является автором свыше 210 научных и учебно-методических трудов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля жертвой мошенников стала москвичка, которая две недели обналичивала свои сбережения с разных счетов и переводила злоумышленникам. За процессом следила специальная «помощница», которая разъезжала с женщиной по отделениям банков. Ущерб превысил 27, 5 млн рублей.

В ноябре мошенники обманули дирижёра Большого театра Алексея Богорада, выманив у него более 1 млн рублей. Дирижёр решил стать инвестором и заключил договор с фондом Universe Capital Management. Компания обещала приумножить его капитал игрой на бирже, но в итоге его обманули.

В январе 2024 года жена бывшего губернатора Московской области Бориса Громова Фаина перевела мошенникам более 2 млн рублей. Женщину убедили, что её деньги пытаются украсть неизвестные. Сумма похищенных денег могла быть и больше, но в ситуацию вмешались сотрудники банка.