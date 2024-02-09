Москва, 9 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1% опрошенных россиян, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

По его данным, уровень одобрения деятельности президента составил 77,1%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за неделю составили 54,0% и 55,3% соответственно. Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 63% респондентов.

Кроме того, россияне высказали своё отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,8%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,6%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,7%, КПРФ — 8,5%, ЛДПР — 8,2%, «Новые люди» — 5,0% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,7%.

Опрос проводился с 29 января по 4 февраля 2024 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщало 9 февраля ИА Регнум, согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу Путина на посту президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 января заявил, что многолетний стабильный показатель уровня доверия президенту свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства.