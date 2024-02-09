Киев, 9 февраля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Нужно стараться беречь жизни украинских военных, не забывая о выполнении боевых задач, заявил новый главнокомандующий вооружённых сил страны Александр Сырский 9 февраля, опубликовав первое после назначения заявление в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии», — написал он.

При этом главком ВСУ отметил, что нужно соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восполнением подразделений. По его мнению, для этого нужно сделать упор на применение беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

При этом издание Politico опубликовало 8 февраля негативные отзывы украинских солдат о Сырском, который до назначения главкомом командовал Сухопутными войсками ВСУ. Бойцы рассказали, что он из-за пренебрежения к жизням военных получил прозвища «мясник» и «генерал 200». Они заявили, что он командовал обороной Артёмовска и в результате его решений ВСУ понесли очень тяжёлые потери.

Сырский стал главкомом ВСУ 8 февраля. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил его после того, как снял этой должности Валерия Залужного. Сырский был советским офицером, а после распада СССР служил на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает к нему презрение, как к предателю-бандеровцу, который перешёл на службу нацистам.