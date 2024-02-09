Москва, 9 февраля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия в аэропорт Москвы российских военных, освобождённых из украинского плена. Ролик ведомство разместило 9 февраля в Telegram-канале.

На кадрах видно, как самолёт военно-транспортной авиации ВКС России приземлился в столице. Военные делятся радостью, что вернулись домой и благодарят за своё освобождение.

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«Рад, что живы и здоровы, слава богу. Первые часы на родной земле. Даже не верится, что нас так встретили. Мы сразу переоделись во всё новое, чистое. Приятно, конечно, что нас тут уже ждали», ― поделился один из военнослужащих.

В Москве военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Им всем окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны вечером 8 февраля сообщило о возвращении 100 российских военных из плена ВСУ. Взамен украинской стороне также передали такое же количество военнопленных.

Ночью 1 февраля в Подмосковье вернулась ещё одна группа освобождённых из украинского плена российских военных. Стороны провели обмен по формуле «195 на 195».

В возвращении российских военных приняли участие Объединённые Арабские Эмираты. Во время телефонного разговора с коллегой из ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 5 февраля президент России Владимир Путин поблагодарил ОАЭ за посреднические действия в этом вопросе.

После удара ВСУ по военно-транспортному самолёту Ил-76, на борту которого народились 65 украинских пленных, многие политики и эксперты предлагали прекратить переговоры с Украиной по вопросу обменов. Однако кандидат на пост президента России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами 31 января заявил, что Москва не намерена останавливать процесс обмена пленными с Украиной из-за того, что Киев решил сбить Ил-76 с собственными пленными бойцами ВСУ.