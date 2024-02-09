* (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

Москва, 9 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс 9 февраля лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова* в реестр террористов и экстремистов.

Михаил Синицын/ТАСС Сергея Удальцов (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Удальцова по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Удовлетворив ходатайство следствия, суд до 15 февраля взял Удальцова под стражу.

Удальцова 11 января допросили поуголовному делу об оправдании терроризма, в его квартире прошли обыски. Следственный комитет 12 января потребовал в суде на время следствия заключить его под стражу.

Летом 2014 года Удальцова осудили на четыре с половиной года колонии за организацию в мае 2012 года беспорядков на Болотной площади в Москве и планирование таких же акций в других российских регионах.

Лидер «Левого фронта» освободился из заключения в 2017 году. Его неоднократно задерживала за участие в несанкционированных акциях, последний раз — в декабре прошлого года.