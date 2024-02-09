Москва, 9 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Российские подразделения за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом 9 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

Кроме того, при поддержке артиллерии российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Григоровка», ― доложил военный.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 290 военных, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 8 февраля, при поддержке артиллерии российские бойцы за сутки на краснолиманском направлении отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери украинской армии на этом направлении составили до 230 военных, а также три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В тот же день российские штурмовики Су-25 поразили ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Для удара лётчики использовали неуправляемые авиационные средства поражения типа НАР С-8. Штурмовики двигались на предельно малых высотах. Все цели удалось поразить.

Военный эксперт Андрей Марочко 8 февраля заявил, что украинские подразделения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях временно сократили применение бронетехники стран НАТО. Он пояснил, что украинским подразделениям приходится так поступать из-за погоды в виде осадков и плюсовой температуры. Распутица не даёт эффективно использовать западную бронетехнику в боевых действиях из-за низкой проходимости, в том числе гусеничной техники.