Москва, 9 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. На донецком направлении украинская армия потеряла за минувшие сутки до 300 военных, сообщил 9 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Аверин / РИА Новости

«Противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30», — заявил генерал-лейтенант.

В российском оборонном ведомстве заявили, что на донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. За минувшие сутки ВС России на этом направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ.

Помимо этого, российские военные за стуки поразили два пункта управления украинскими дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Как сообщало 9 февраля ИА Регнум, российские военные за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Российские подразделения также ликвидировали живую силу и технику ВСУ в общей сложности в 118 районах проведения СВО. Также за сутки российские силы ПВО перехватили 15 снарядов систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

В Минобороны сообщили 9 февраля, что за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении 185 военных, на краснолиманском — до 290 военнослужащих, на южнодонецком — более 190 военных, на херсонском направлении — до 50.