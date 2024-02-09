Москва, 9 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России.

ЦИК РФ

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Постановление об этом приняли в ходе заседания комиссии.

Фамилии кандидатов в бюллетене разместят в алфавитном порядке, а рядом с ними пропишут год рождения, место жительства и название политической силы, если кандидат баллотируется от какой-либо партии.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, представленная в бюллетене информация согласована с кандидатами в президенты. В общей сложности избирательные комиссии напечатают свыше 113 млн бюллетеней.

Как сообщало ИА Регнум, Памфилова 8 февраля рассказала о полной ясности того, что итого в избирательном бюллетене на пост президента России будут четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

ЦИК 24 января утвердил форму избирательного бюллетеня на выборах президента России. У него будет несколько степеней защиты, включая защитную сетку зелёного цвета.

Голосование на выборах президента будет проходить с 15 по 17 марта. В этом году в нём впервые примут участие жители новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.