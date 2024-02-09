Москва, 9 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Заслуженную артистку Чечено-Ингушской АССР Ирину Чипиженко, известную по фильму «Ёлки» и сериалам «Глухарь» и «Интерны», госпитализировали в Москве. Об этом 9 февраля сообщил Пятый канал.

Кадр из к/ф «Интерны» реж. Максим Пежемский. 2010–2015. Россия

Как рассказала актриса по телефону журналисту 5-tv.ru, её госпитализировали с пневмонией. По информации медиков, лёгкие поражены на 40%. Артистку экстренно увезли в больницу.

Врачи дают благоприятный прогнозы на выздоровление.

Ирина Чижипенко начала регулярно сниматься в сериалах с 2003 года. Играла в популярных сериалах «Интерны», «Глухарь», а также в серии кинокартин «Ёлки». До этого играла в театрах ― с 1999 в московском Театре Луны, ранее десять лет отслужила в Русском театре драмы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря народную артистку РСФСР, актрису Ларису Лужину госпитализировали из-за нарушения ритма сердца. Она пояснила, что у неё прихватило сердце, ей оказали помощь. Актриса также попросила не беспокоиться о её состоянии.

В январе в больнице оказалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ольга Яковлева. К московским медикам она обратилась из-за плохого самочувствия, вызвав на дом карету скорой помощи.