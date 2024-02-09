Москва, 9 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали 1,58 млн россиян, по месту нахождения — 495 тысяч, сообщила 9 февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Число поданных заявлений на дистанционное электронное голосование уже превысило 2 млн, то есть 2 млн 75 тысяч», — заявила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что из 28 регионов 495 тысяч заявлений подали через сервис «Мобильный избиратель» и 1 млн 580 тысяч — на дистанционное электронное голосование.

Приём заявлений будет продолжаться до 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

ЦИК 31 января завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы.

Памфилова 8 февраля заявила о полной ясности того, что в избирательном бюллетене будут четыре кандидата. Так, среди участников предвыборной кампании в 2024 году будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.