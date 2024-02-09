Москва, 9 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов), выступивший для бойцов Росгвардии в зоне специальной военной операции, рассказал 9 февраля о своих впечатлениях и реакции бойцов на его песни.

Рамиль Ситдиков /Фотохост-агентство РИА Новости Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов)

«Обратная связь, которую я получил, она очень многое значит. Ребятам понравилось, они говорят здорово, что такие песни появляются, что они звучат из уст известных артистов», — подчеркнул ST в беседе с «Известиями».

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Степанов отметил, что среди военных были и те, кто уже знаком с его творчеством, и те, для кого оно было в новинку. С гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым, с которым они вместе выступили, рэпер, по его словам, знаком давно, поэтому, когда встал вопрос, с кем ехать, ST сомневался недолго.

«Я очень просил, чтобы это был Гера. Он как раз вернулся оттуда, он часто бывает на новых территориях, ездит и с Ромой (Роман Билык, вокалист «Зверей» — ИА Регнум), Юлей Чичериной. Он с начала СВО там проводит достаточное количество времени, его ребята знают», — поделился исполнитель.

Особенно Степанов обрадовался позитивному отклику на новую песню «Дай ему сил», которую он исполнил впервые. По его словам, это доставило большую радость, так как для любого автора важно, чтобы на его песни откликались. Рэпер поделился, что у него есть зарисовки для других подобных песен, но он не хочет, чтобы «это превращалось в «надо».

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля стало известно о выступлении Степанова и Осипова для военнослужащих в ЛНР. Артисты пели не со сцены, а находясь возле бойцов. Солдаты поблагодарили их за выступление. После этого директор ST Павел Гильманов сообщил, что рэпер во время выступления впервые исполнил новую песню «Дай ему сил» о герое, защитнике Родины, ставшем примером для окружающих. Позднее другие бойцы Росгвардии в зоне СВО высоко оценили выступление ST, увидев его запись, и пригласили его выступить в их части.

Официальный релиз песни, как и планировалось, состоялся в пятницу, 9 февраля. Её можно послушать во всех музыкальных приложениях. На обложку трека поместили детский рисунок с российским танком и красными звёздами. Песня исполнена в непривычной для ST лиричной манере.